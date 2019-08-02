Prof. Dr. Emin Işık, son yolculuğuna uğurlandı

Şişli Camisi'ndeki cenaze töreninde Emin Işık'ın eşi Şükran Işık, kızı Sevda Bulduk ve oğlu Akif Işık taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Işık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti milletvekilleri Ravza Kavakcı Kan ve Ahmet Hamdi Çamlı, Bilal Erdoğan, yazar Prof. Dr. İskender Pala, sanatçı Ahmet Özhan, yazar Dursun Gürlek, mutasavvıf müzisyen Ömer Tuğrul İnançer de katıldı.

Işık için cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Emin Işık'ın 1966'dan itibaren İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde hocası olduğunu anlatarak, "Orada güzel sesiyle tilavetiyle Kur'an-ı Kerim okurdu. Öğrencisi olmaktan gerçekten çok çok müşerref oldum. İmam Hatip'den sonra zaman zaman bir arada olma imkanı bulmuştum. Rabb'im cennetiyle müşerref eylesin. Rabb'im kendisinden razı olsun. İnanıyorum ki verdiğiniz cevap ile hocamdan razısınız. Hakkınızı helal ediniz. Öğrencisiydik onun bizde hakkı var. Bizler talebeleri olarak kendisinden razıyız, Rabb'im de kendisinden razı olsun." diye konuştu.

Emin Işık'ın cenazesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da omuz vermesiyle cenaze aracına kadar taşındı.

Prof. Dr. Emin Işık'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

- PROF. DR. EMİN IŞIK KİMDİR?

Prof. Dr. Emin Işık, 1936'da Hatay'da dünyaya geldi. İlk dini eğitimini aynı zamanda köyün imamı olan babası Hoca Şemseddin Efendi'den alan Işık, Demirköprü Köyü İlkokulu'nda okuduktan sonra iki yıl Antakya Kur'an Kursu'nda Kur'an hafızlığı eğitimi aldı.

Işık, 1960'ta İstanbul İmam Hatip Okulu'nu, 1964'te ise İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi.

İstanbul İmam Hatip Okulu'nda 1965-1968 yılları arasında öğretmenlik yapan yazar, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Kur'an İlimleri ve Tefsir Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Emin Işık, Ebubekr İbnu'l Enbari'nin "Kitabu'l-Vakfi ve'l-İbtida" adlı eseri üzerinde yaptığı edisyon kritik çalışmasıyla doktorasını yaptı.

Yüzden fazla makale ile ansiklopedi maddesi kaleme alan Prof. Dr. Işık, 39 sene dört ay süren resmi hizmetin ardından 2001'de emekli oldu.

Yakın dönem düşünce hayatının öncü isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Emin Işık'ın makaleleri, Fikir ve Sanatta Hareket, Tohum, İslam Medeniyeti dergileriyle Tercüman ve Ayrıntılı Haber gazetelerinde yayımlandı.

Işık'ın, Devleti Kuran İrade (1971), Kur'an'ın Getirdiği İrade (1974), Bilginler Konuşuyor (Suphi Saatçi, Abdülkadir Özcan, Altan Deliorman, Cezmi Eraslan, Durmuş Hocaoğlu ile, 2003), Belh'in Güvercinleri (2008), Aşkı Meşk Etmek (2010), Türk Düşüncesi (Abdullah Çiftçi, Abdullah Kederoğlu, Dilaver Cebeci, Yümni Sezen ile 2010), Nurettin Topçu - Çağdaş Bir Dervişin Dünyası (2019) kitapları bulunuyor.