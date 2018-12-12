Prof. Dr. Emiroğlu: İade-i itibarımı alır istifa ederim

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Mantık Anabilim Dalı Başkanı ve Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu'nun, katılığı bir konferansta sarf etmediği sözleri sanki söylemiş gibi basına yansımasının ardından hakkında adet linç kampanyası başlatılmıştı.

Olay kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü de Prof. Dr. Emiroğlu’nu Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevinden almıştı.

Kimse 'İddialar doğru mu?' diye sormadı

Prof. Dr. Emiroğlu, kimsenin bir telefon açıp, ‘İddialar doğru mu’ diye sorulmayıp görevden alınmasına çok üzüldüğü belirterek, olayın gerçekleri yansıtmadığını, tüm ses kayıtlarının ortada olduğunu ifade etti.

Konferans verdiği günü anlatan Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, şunları söyledi:

"Mevlid-i Nebi denilen Peygamberimizi anma haftasında genel tema ‘Gençlik ve Hz. Peygamber’ idi. Seferihisar Müftülüğü, ardından Güzelbahçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği bu programa davet edildim. Öğrenciler ve seçkin dinleyici bir kesim vardı. Onlara 48 dakika boyunca konuyu arz ettim. Çıkışta tebrik edildim, çiçeklerimi aldım, dışarıda konuyla ilgili bir bir görüşmelerde programa gelmekten duydukları memnuniyeti söylediler. Güzelce ayrıldık.

Ama sonra da böyle bir marjinal düşünce bunu almış ve ‘Vurun abalıya’ bir linç kampanyasına dönüştürmüş. Tabii ki çok üzgünüm, bu iddiaların hiçbir aslı ve esası yoktur. Bir akademisyenin, 40 yıldır bir üniversitede hayatı geçmiş bir kişinin, seveni o kadar öğrencisi, kitapları, makalesi olan bir kişinin bu şekilde hunharca adeta katledilmesi 10 gündür beni çok yaraladı, çok üzdü.”

"Ses kayıtları ortada"

Kendisinin söylediği iddia edilen sözleri bir çocuğun bile söyleyemeyeceğini söyleyen Prof. Dr.Emiroğlu, “Çok basit ifadeler, çocuk bile güler. Nasıl buna inanarak, bir medya etiği olur, benim cümlelerimiz nasıl böyle servis edip kullanırlar. Bir profesör demiş ki ‘Kızlar 15 yaşında evlensin.’ Hiç aslı esası yok. Zaten benim ses kayıtlarım var, bunlar ortada. Hiç inandırıcı değil. Benim verdiğim örnek, geleneksel yapı içerisinde annem ve babam 15 yaşında, ağabeyim 19, ben 21 yaşında evlendim. Çocuklarım 25 yaşında, torunlarım da 30-35 yaşında evlenecek galiba, dedim. ‘Geleneksel yapıda 15 yaşında evlenmek nasıl uçsa, 30 yaşında evlenmeyi de ben bir hoca olarak çok da uygun görmüyorum’ dedim. Bunlar ‘Kızlar 15 yaşında evlenecek’ diye çıkartmışlar" dedi.