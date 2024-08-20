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Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan vefat etti

Gazeteci ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan vefat etti.

AA20 Ağustos 2024 Salı 11:13 - Güncelleme:
Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan vefat etti
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Edinilen bilgiye göre Gürdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Gürdoğan'ın cenazesi bugün öğlen vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak namazın ardından Eskişehir'de defnedilecek.

Eskişehir'de 1945'te dünyaya gelen Gürdoğan, iktisat alanında 1994'te profesör oldu, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde dersler verdi.

Prof. Dr. Gürdoğan, "Görünmeyen Üniversite", "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e" ve "Zamanı Aşan Şehirler" adlı eserlere de imza attı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN, PROF. DR. GÜRDOĞAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğim edebiyat dünyamızın önemli dergilerinden Mavera'nın temel direklerinden değerli ilim, fikir ve düşünce adamı Nazif Gürdoğan ağabeye Allah'tan rahmet; ailesine ve dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kabri nur, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN PROF. DR. GÜRDOĞAN İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Eğitimci, fikir adamı ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, eğitim ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

  • Ersin Nazif Gürdoğan
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