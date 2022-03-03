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Prof. Dr. Fulya Dökmeci Uluslararası Ürojinekoloji Derneği'nin Ar-Ge Komitesi'ne seçilen ilk Türk hekim oldu

Dünya genelinde ürojinekoloji alanında çalışmalar yapan Uluslararası Ürojinekoloji Derneği'nin (IUGA) Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Komitesi'ne ilk kez bir Türk hekim seçildi. Prof. Dr. Fulya Dökmeci, Uluslararası Ürojinekoloji Derneği'nin Ar-Ge Komitesi'nde 3 yıl boyunca görev yapacağını belirterek, 'Komiteye seçilmiş olmak benim için çok onur verici. Komiteye seçilen ilk Türk bilim insanı olmanın gururunu taşıyorum.' dedi.

AA3 Mart 2022 Perşembe 11:18 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 11:18
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Komiteye seçilen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fulya Dökmeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde ürojinekoloji alanındaki yeni teknolojileri yakından takip ettiklerini söyledi.

Hastaların şikayetlerinin değerlendirilmesindeki yeni yöntemlere uzun yıllardır öncülük ettiklerini anlatan Dökmeci, "Örneğin, idrar şikayetleri olan hastaların incelenmesinde kullanılan ürodinami yönteminin, ambulatuar (ayaktan) ürodinami şeklinde kullanılması Türkiye'de ilk defa 2005'te kliniğimizde gerçekleşti. Bu alanda uluslararası camiaya oldukça fazla katkı sağladık. Bu yöntem, idrar yolları şikayetleri olan hastalarda, ameliyat veya farklı tedavi seçeneklerinin en doğru şekilde belirlenmesindeki en ileri incelemeyi sağlıyor." bilgisini paylaştı.

Dökmeci, ayaktan ürodinami yönteminin artık uluslararası kılavuzlarda anlatılan bir metot haline geldiğini ifade ederek, "Ayaktan ürodinami yönteminin tarif edildiği uluslararası kılavuzlarda bizim çalışmalarımız da yer alıyor." dedi.

- "TÜRKİYE, BİRÇOK AMELİYAT VE İNCELEME TEKNİĞİNDE DÜNYAYA ÖNDERLİK EDİYOR"

Türkiye'nin sağlık alanında dünyadaki ileri teknolojilerden geri kalmadığının altını çizen Dökmeci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, bugün birçok ameliyat ve inceleme tekniğinde dünyaya önderlik eden bir pozisyondadır. Dolayısıyla hastalarımıza en iyi hizmeti sunduğumuzu düşünüyorum. Çalışmalarımızın uluslararası camiadaki yansımaları bizlerin kabulü şeklinde oluyor. Uluslararası kongreler ve derneklerdeki iş birliklerimiz devam ediyor. Bizim açtığımız bu yolda bizden sonra gelen genç hekimlerin ve bilim insanlarının bizden çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum."

Prof. Dr. Dökmeci, Uluslararası Ürojinekoloji Derneği'nin Ar-Ge Komitesi'nde 3 yıl boyunca görev yapacağını belirterek, "Komiteye seçilmiş olmak benim için çok onur verici. Komiteye seçilen ilk Türk bilim insanı olmanın gururunu taşıyorum." dedi.

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