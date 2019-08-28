30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8281
  • 6,4796
  • 286.524
  • 96030.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Ağustos Türkler için bayram ayı

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Ağustos ayı Türkler için kesinlikle bayramdır. Bu tarih bir tesadüf değildir. Türkler belirli mevsimlerde savaşa hazırlanırlar. Avrupa seferlerine nisanda çıkarlar, genellikle sefer ağustos ve eylülde sona ererdi.

  • STAR
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TARİHÇİ Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kütahya’da “Büyük Taarruz ve Dumlupınar” konulu bir konferans verdi. Ortaylı, Kütahya Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta “Ağustosun Türkler için bir bayram ayı” olduğunu söyledi. 30 Ağustos Zaferi ile birinci dünya savaşının fiilen bittiğini, Lozan Anlaşması ile de savaşın hukuken sona erdiğini anlatan Ortaylı, şöyle devam etti: “26 Ağustos günü için size yazılı olmayan bir belge vereyim. Türk büyükelçisi Müfit Özdeş, 26 Ağustos tarihinin Mustafa Kemal Paşa tarafından kasten seçildiğini söylemiştir. Çünkü 26 Ağustos 1071’in (Malazgirt Zaferi) ve Ağustos 1526’nın (Mohaç Zaferi) tekrarlanmasını istiyor. Birisinde Sultan Alparslan Anadolu kapılarını açtı, ikincisinde Kanuni Süleyman Hazretleri Mohaç Ovası’nda, çok iyi savaşçıları olan kudretli Macar ordularını yeksan etti. İşte, şimdi de vatanın son parçasına saldıran düşmanı durduruyor ve atıyor. Bu çok önemli bir olay. Onun için bu tarihte böyle tespit edilmiştir.”

AĞUSTOS AYI BAYRAMDIR

Ortaylı, konuşmasının devamında Ağustos ayına vurgu yaparak: “Ağustos ayı Türkler için kesinlikle bayramdır. Çünkü bu tarih bir  tesadüf değildir. Türkler belirli mevsimlerde, klasik dönemlerde savaşa hazırlanırlar. Avrupa seferlerine nisanda çıkarlar, genellikle sefer ağustos ve eylülde sona erer. 16 ve 17’inci asırda böyleydi. 20’inci asırda da aşağı yukarı bunun tekrarı oluyor. Ağustos bizim için önemli bir aydır” dedi.

TSK´dan 30 Ağustos klibi; Büyük Zaferin Ayak Sesleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Emine Bulut'un katilini öven Özen'e Meclis yasağı

Emine Bulut'un katilini öven Özen'e Meclis yasağı

Tam 143 metre yüksekliğinde... Bir ilk yaşandı

Tam 143 metre yüksekliğinde... Bir ilk yaşandı

Maltepe’de lüks otelde cinayet

Maltepe’de lüks otelde cinayet

Aslan’a Falcao resti

Aslan’a Falcao resti

Ahmet Türk'ün 300 bin liralık çerez faturası

Ahmet Türk'ün 300 bin liralık çerez faturası

Yüzlerce askerin köpek balıklarına nasıl yem olduğu ortaya çıktı

Yüzlerce askerin köpek balıklarına nasıl yem olduğu ortaya çıktı

Özel bankalardan güçlü faiz indirimi bekleniyor

Özel bankalardan güçlü faiz indirimi bekleniyor

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Ağustos Türkler için bayram ayı

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Ağustos Türkler için bayram ayı
 

POPÜLER HABERLER

Bakanlık paylaştı! Pençe-3´te hedefler böyle vuruldu

Bakanlık paylaştı! Pençe-3´te hedefler böyle vuruldu

Günde 50-60 bin arası tüketiliyor! Talebi karşılayamıyorlar

Günde 50-60 bin arası tüketiliyor! Talebi karşılayamıyorlar

'Saklı cennet' görenleri büyülüyor

'Saklı cennet' görenleri büyülüyor

Pamukla kaplı kutuda özenle saklıyor: 'Gözü' gibi bakıyor

Pamukla kaplı kutuda özenle saklıyor: 'Gözü' gibi bakıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA