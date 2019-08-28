Prof. Dr. İlber Ortaylı: Ağustos Türkler için bayram ayı

TARİHÇİ Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kütahya’da “Büyük Taarruz ve Dumlupınar” konulu bir konferans verdi. Ortaylı, Kütahya Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta “Ağustosun Türkler için bir bayram ayı” olduğunu söyledi. 30 Ağustos Zaferi ile birinci dünya savaşının fiilen bittiğini, Lozan Anlaşması ile de savaşın hukuken sona erdiğini anlatan Ortaylı, şöyle devam etti: “26 Ağustos günü için size yazılı olmayan bir belge vereyim. Türk büyükelçisi Müfit Özdeş, 26 Ağustos tarihinin Mustafa Kemal Paşa tarafından kasten seçildiğini söylemiştir. Çünkü 26 Ağustos 1071’in (Malazgirt Zaferi) ve Ağustos 1526’nın (Mohaç Zaferi) tekrarlanmasını istiyor. Birisinde Sultan Alparslan Anadolu kapılarını açtı, ikincisinde Kanuni Süleyman Hazretleri Mohaç Ovası’nda, çok iyi savaşçıları olan kudretli Macar ordularını yeksan etti. İşte, şimdi de vatanın son parçasına saldıran düşmanı durduruyor ve atıyor. Bu çok önemli bir olay. Onun için bu tarihte böyle tespit edilmiştir.”

AĞUSTOS AYI BAYRAMDIR

Ortaylı, konuşmasının devamında Ağustos ayına vurgu yaparak: “Ağustos ayı Türkler için kesinlikle bayramdır. Çünkü bu tarih bir tesadüf değildir. Türkler belirli mevsimlerde, klasik dönemlerde savaşa hazırlanırlar. Avrupa seferlerine nisanda çıkarlar, genellikle sefer ağustos ve eylülde sona erer. 16 ve 17’inci asırda böyleydi. 20’inci asırda da aşağı yukarı bunun tekrarı oluyor. Ağustos bizim için önemli bir aydır” dedi.