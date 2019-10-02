27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7081
  • 6,2573
  • 274.165
  • 103509
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan çarpıcı yorum: Varlığımızı savunmamız mümkün olmayacaktır

Türkiye tarihinin yaygın ve büyük bir tarih olduğunu belirten Ortaylı, şunları söyledi: Bu ülkede arkeolog, astrolog, Selçuklu tarihi uzmanı yetişti. Bunlar yoktu, yabancılar bunu istismar ediyordu. Yani bütün üniversitelerin tarih denen dalı ya kurmaması gerekir ya da kurduğu zaman ciddi kurması gerekir. Bu çok açık bir şeydir. Bunları yapmadığımız takdirde manevi varlığımızı savunmamız mümkün olmayacaktır.'

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tokat Belediyesince düzenlenen 3. Kitap Günleri kapsamında kente gelen Prof. Dr. Ortaylı, 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'ndeki "Milli Mücadelenin 100'üncü Yılı" konulu söyleşiye katıldı. 
 
Ortaylı, "Türk" isminin devlet adı olmasının İstiklal Savaşı ile başladığını belirterek, "Bu çok önemli. Yani o dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi ayrı bir devlet olduğunu düşünmüyor. Düşünse de ilan etmiyor. İstanbul'daki hükümetin esir, devlet merkezinin işgal altında olduğunu, dolayısıyla milletin hukuku için başka bir yerde teşkilatlanmak gerektiğini ileri sürüyor." diye konuştu.
 
Milli Mücadele döneminde yaşananlarla ilgili tarihi süreci anlatan Ortaylı, Cumhuriyet'in kurulmasından hemen sonra tarih, coğrafya ve dil araştırmalarının başlatıldığını vurguladı.
 
Türkiye tarihinin yaygın ve büyük bir tarih olduğunu belirten Ortaylı, şunları söyledi:
 
"Biz onu bilmiyoruz. Bilmediğiniz şey yanında akan suyu seyreden öküzden beter bir şeydir. O bile hiç değilse suyu gider içer. Kullanamadığın elektrik akımı gibi bir şeydir. Onu halletmek için Türkiye teşkilatlandı. Bu ülkede arkeolog, astrolog, Selçuklu tarihi uzmanı yetişti. Bunlar yoktu, yabancılar bunu istismar ediyordu. Yani bütün üniversitelerin tarih denen dalı ya kurmaması gerekir ya da kurduğu zaman ciddi kurması gerekir. Bu çok açık bir şeydir. Bunları yapmadığımız takdirde manevi varlığımızı savunmamız mümkün olmayacaktır." 
 
"ARAZİYE DÖNÜN, BAHÇE YAPIN"
 
Tokat'ta üzüm bağlarının azalmasını da eleştiren Ortaylı, şöyle devam etti:
 
"Türkiye gelişen bir ülke mesela burası da zenginleşmiş fakat bu zenginlik için üzüm bağlarını kaldırmak gerekmiyor. Sonra o üzümleri çok ararsınız çünkü üzüm bağı ile binayı değiştirmek akıllı bir iş olsa Fransa bu işi daha çok yapardı. Hala üzümcülükle gelişiyor, yaşıyorlar ve üzümleri de bizimki kadar değil, rengi ve tadı bakımından. Bu memlekette kimse zeytinlerin tahribini seyretmemeli, lütfen araziye dönün. Bahçe alın, bahçe yapın. Bazı müesseselerimiz binlerce yıllıktır ve bize özgüdür. Türkler çiftçidir. Hiçbir ülkedeki insanlar bizdeki kadar çeşitli ziraat yapamaz. Zeytincimiz var, hayvancımız, tahılla geçinenimiz, bağcımız da var. Bu milletin ziraata dönmesi, bunu dikkatle ele alması, bu işlerle uğraşmayan partileri sahneden silmesi gerekir."
 
Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun katıldığı söyleşiye, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 
 

CHP’li Balbay, Ahmet Hakan´ı çileden çıktı: Canlı yayında böyle tartıştılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hakurk'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakurk'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

O karadan sonra AB'den ABD'ye misilleme tehdidi!

O karadan sonra AB'den ABD'ye misilleme tehdidi!

Dikkat! Meteoroloji haritayı yayımladı, hafta sonu için uyardı

Dikkat! Meteoroloji haritayı yayımladı, hafta sonu için uyardı

PKK'ya ağır darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ak Parti'li Çelik'ten AB'ye sert eleştiri: Rüşvet siyasetine kapalıyız

Ak Parti'li Çelik'ten AB'ye sert eleştiri: Rüşvet siyasetine kapalıyız

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan çarpıcı yorum: Varlığımızı savunmamız...

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan çarpıcı yorum: Varlığımızı savunmamız...

O teröristin parmak izi patlayıcıların üzerinde çıktı!

O teröristin parmak izi patlayıcıların üzerinde çıktı!

Suudi Arabistan basını yine üç maymunu oynadı

Suudi Arabistan basını yine üç maymunu oynadı
 

POPÜLER HABERLER

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA