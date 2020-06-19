Prof. Dr. Osman Bektaş: İstanbul depremi 7'den küçük olacak

19 Haziran 2020 Cuma 08:43 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 08:43

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından 20 yılı aşkın süredir bilim insanlarının, bilimsel verilerle yaptığı İstanbul ve çevresindeki 7 ve üzeri şiddetteki deprem olasılığıyla ilgili farklı bir görüş geldi. Akşam'ın haberine göre, İstanbul’da deprem tehlikesinin her zaman bulunduğunu anlatan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin şiddetiyle ilgili gelişmeleri açıkladı: “GONAF projesiyle yerin 300 metre altına 4 deprem cihazı yerleştirildi ve 7 ayrı noktada istasyon kuruldu. Bunlar; İstanbul’ da Tuzla, Büyükada ve Sivriada’ da, Yalova’ da ise Kurtköy, Esenköy, Bozburun ve Teşvikiye’de.”

FAYIN 10 KM’LİK KISMI KİLİTLİ

“Projenin sonuçlarına göre İstanbul’un 20 km kadar güneyinden geçen Adalar Fayı’nın 10 km derinliğe kadar olan, deprem üretmeyen kısmı kilitlidir. 7’den büyük deprem üretme kapasitesine sahiptir. Ancak faya ait sismik kesitler daha yakından irdelendiğinde, fayın 10 km’den sonraki derin kısmında görülen yoğun mikro deprem faaliyeti, fayın derinden creep yapma (fayın küçük deprem üreterek sürünmesi) olasılığını gündeme taşır. Karşılaştırmalı çalışmalara göre 10 km’lik sığ kilitlenme derinliği beklenen İstanbul depreminin 7’den büyük değil, 7’den küçük, 6-7 arasında olabileceğini gösteriyor.”

‘KAÇINILMAZ SON’

Prof. Dr. Bektaş, “İstanbul depremi kaçınılmaz ve mutlaka yapıların dayanıklılığı konusunda önlemler alınmalı” dedi.

KASTAMONU’DA 7 ÜZERİ DEPREM MEYDANA GELEBİLİR

Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bülent Özmen, Kuzey Anadolu Fayı’nın aktif olduğuna işaret etti. Özmen, “Kastamonu sınırları içinden geçtiği için bu kentimizin deprem risklerinin azaltılması çalışmalarına önem vermeli. Bu fay üzerinde 7 ve üzeri deprem olma ihtimali oldukça yüksek” dedi.