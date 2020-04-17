17 Nisan 2020 Cuma 17:03 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 17:11

Dünyada Koronavirüs'in tedavisi ve aşısına ilişkin önemli çalışmalar yürütülüyor. Türkiye'de de laboratuvar çalışmaları son hızla devam ederken, o çalışmaları yürüten isimlerden biri olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan açıklama gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde 23 Nisan'da, çalışmaların geldiği noktayı açıklayacaklarını belirten Ovalı, dün Koronavirüs tedavisi açısından önemli bir duyuru yapmıştı. Hastaların iyileşebilmesi açısından Dornaz Alfa tedavisinin uygulanması gerektiğini duyuran Ovalı, bir anda tepki toplamıştı.

YENİ BİR AÇIKLAMA YAPTI

Son olarak yaptığı, “1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim” paylaşımı tepki toplayan Ovalı, bugün sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Çalışmalarını sosyal medya hesabı üzerinden sürekli olarak duyuran Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yeni açıklamasında, dünkü paylaşımının yanlış anlaşıldığına değindi. Ovalı, yaptığı son açıklamada "16.04.2020 tarihinde gece yarısı attığım tweet mesajımın yanlış anlaşılması beni fazlasıyla üzmüştür. Kullandığım ifadeden bir ilaç-molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır, bu doğru değildir. Biz ilacın firma ve marka ismi vermemek için farmakolojik ismini kullandık. Amacımız molekülü biz bulduk demek değildi. Bizim acilen test edilmesini istediğimiz ve öngördüğümüz şey, bu ilacın Covid-19 hastalığı tedavi sürecinde yararlı olabileceği idi. Özetle biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük, ayrıca bugünlerde dünyada başka araştırmacıların da benzer düşünceleri olduğu görülmektedir. Bu ilacın Covid-19 tedavisinde kullanımı ile ilgili klinik araştırma gerçekleştirme talebimiz TUSEB' e iletilmiştir. Bu noktada bizce önemli olan tartışmaların bir kenara bırakılıp acilen bu ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesidir. Saygılarımla." dedi.