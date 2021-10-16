İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2021 Cumartesi / 10 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,262
  • EURO
    10,7921
  • ALTIN
    526.391
  • BIST100
    1409.56
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Prof. Dr. Safi Arpaguş, İstanbul İl Müftülüğü görevine getirildi
Güncel

Prof. Dr. Safi Arpaguş, İstanbul İl Müftülüğü görevine getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; İstanbul İl Müftülüğü görevine Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.

16 Ekim 2021 Cumartesi 00:11 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 00:11
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.