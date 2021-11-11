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Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye şartı! Ortağıyla ters düşmeyi bile göze aldı

BioNTech'in sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin'in koronavirüs aşısını direkt olarak Türkiye'ye verebilmek adına ABD'li ortağı Pfizer ile ters düşmeyi bile göze aldığı öğrenildi.

Sabah11 Kasım 2021 Perşembe 07:58 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 07:58
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Dünyanın başına bela olan koronavirüse karşı geliştirdiği aşı ile tüm dünyanın kurtarıcısı haline gelen BioNTech'in sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin'in, Türkiye'ye aşıyı doğrudan verebilmek için büyük fedakârlıklar yaptığı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, Gazeteci Joe Miller'in "Projekt Lightspeed" (Işık Hızı Projesi) isimli kitabında yer alan bilgiye göre Şahin, Türkiye nedeniyle Pfizer ile ters düşmeyi bile göze aldı.

Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin, "Türkiye ve Almanya'ya aşıyı biz doğrudan satmak istiyoruz" talebine ABD'li ilaç devi Pfizer hiç sıcak bakmadı. Anlaşma gereği neredeyse tüm ülkelere dağıtımı bizzat yapmak isteyen Pfizer, Prof. Şahin ve Dr. Türeci'nin baskısına sonunda boyun eğdi. Ancak Şahin ve Türeci'nin Türkiye sevdası, şirkete büyük bir bürokratik yük getirdiği gibi, pahalıya da mal oldu.

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