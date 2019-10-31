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Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu: Türkiye, ABD’nin yüzyıllık projesini yerle bir etti

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye’deki terör koridoru yok edilince ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Türkiye düşmanları intikam almak için harekete geçti. ABD Temsilciler Meclisi, Demokrat vekil Adam Schiff tarafından hazırlanan sözde “Ermeni soykırımı” karar tasarısını kabul etti. Skandal tasarıyı değerlendiren Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, 'Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile ABD’nin yüzyıllık projesini yerle bir etti.' dedi.

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ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olayları hakkında skandal bir karar aldı, sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul etti. Peki, ABD’de Türkiye’ye karşı atılan bu adımın nedeni ne? Akşam Gazetesi yazarı Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, ABD’nin skandal kararını değerlendirdi. Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü ve Akşam Gazetesi yazarı Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, ABD Temsilciler Meclisi’nin aldığı skandal kararın emperyalist bir yalan olduğunu vurguladı.
 
Hacısalihoğlu, “Türkiye Barış Pınarı Harekatı ile ABD’nin bölgedeki projelerini yerle bir etti. ABD bölgede terör devleti kuramayacağını anladığı için böyle bir karar aldı. ABD çok ciddi hukuk ihaleli yapıyor.” dedi.
 
“ABD’NİN SKANDAL KARARI BARIŞ PINARI HAREKATI’NA TEPKİ”
 
ABD iç siyasetinde Trump’ın köşeye sıkıştığını belirten Yaşar Hacısalihoğlu, “Türkiye Barış Pınarı Harekatı’nı zorunlu, hayati müdahale olarak yaptı. En başından beri teröre karşı mücadele verdik. Bir terör örgütü başka terör örgütüyle önlenemez. ABD’nin yaptıkları müttefiklik hukukuna uymuyor. Türkiye ile vardıkları mutabakat sürecinden başarı çıkarma çabasına girdiler. ABD çok ciddi şekilde hukuk ve insan hakları ihaleleri yapıyor. Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra bölgede terör devleti kuramayacaklarını anladıkları için böyle bir karar aldılar.” şeklinde konuştu.
 
“SURİYE’Yİ BÖLEREK İSRAİL’E KARDEŞ ÜLKE YAPMAK İSTEDİLER”
 
11 Eylül saldırılarından sonra ABD yönetiminde Evanjelistlerin derin şekilde yapılandığına dikkat çeken Hacısalihoğlu, “Yapının teolojik saptamasına göre Dicle’den Fırat’a kadar giden bölge vaadedilmiş topraklar, ikinci olarak ABD derin yapılanması Doğu Akdeniz bölgesinde oluşacak enerji savaşında burayı koridor olarak oluşturma çabası. Bölgede İsrail’e kardeş ülke oluşturma çabasındaydılar, Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile Suriye’nin bölünmesini önledi.” diyerek sözlerini sonlandırdı.
 
ABD Temsilciler Meclisi’nin skandal hamlesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Barış Pınarı Harekatı ile  büyük oyunu bozduk. Bizden intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

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