Uzmandan önemli açıklama: Büyük depremin öncüsü demek doğru değil

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Prof. Dr. Ziyadin Çakır: (İstanbul'daki deprem) Büyük depremin öncüsü demek doğru değil

İstanbul’da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konuyla ilgili olarak aksam.com.tr’ye değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ziyadin Çakır, 'Bunu büyük depremin öncüsü demek gerçekten mümkün değil. Şu andaki deprem biliminin geldiği noktada hangi depremin öncü olduğunun bilinmesi mümkün değil' dedi.

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Marmara Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İstanbul’da gerçekleşen depremi değerlendirdi.
 
 
Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İstanbul’da meydana gelen depremin tehlikeli bir yerde gerçekleştiğini belirtti. Çakır, “Burası yavaş depremlerin olduğu bir yer değil, önümdeki haritalarda bakıyorum, son bir yıldır burada depremlerle karşılaşmıyoruz. Depremler daha çok batı kısmında, ana faya yakın olduğu için tehlikeli.” ifadelerini kullandı.
 
“BÜYÜK DEPREMİN ÖNCÜSÜ DEMEK DOĞRU DEĞİL”
 
İstanbul’da meydana gelen depremin kritik bir yerde olduğunu belirten Prof. Dr. Ziyadin Çakır, şöyle konuştu:
 
“Uzun zamandır buralarda deprem olmamıştı. Deprem ana faya yakın olduğu için biraz tehlikeli olduğu düşünüyorum. Bunu büyük depremin öncüsü demek gerçekten mümkün değil. Şu andaki deprem biliminin geldiği noktada hangi depremin öncü olduğunun bilinmesi mümkün değil.”
 
“BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİN FAY SEKMENDİNDE GERÇEKLEŞTİ”
 
Depremin gerçekleştiği fayın tehlikeli olduğuna dikkat çeken Ziyadin Çakır, “Burası yavaş depremlerin olduğu bir yer değil, önümdeki haritalarda bakıyorum, son bir yıldır burada depremlerle karşılaşmıyoruz. Depremler daha çok batı kısmında, ana faya yakın olduğu için tehlikeli. Büyük Marmara depreminin kırılmasının beklendiği fay sekmendi civarında oldu.” diyerek sözlerini sonlandırdı.
 
(aksam.com.tr)

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

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