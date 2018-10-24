Prof. Mandal öğrencilere TÜBİTAK’ın projelerini anlattı

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın daveti üzerine şehre gelen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, akademisyenlerin ve öğrencilerin ilgisi ile karşılaştı. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yaklaşık bir saat süren sunum yapan Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK’ın yeni dönem çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasında Türkiye’nin mevcut şartlarda krizi fırsata çevirecek çok önemli hamleler yaptığını söyleyen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, kurum olarak bu fırsatları değerlendirmek için yeni bir planlama dönemine girdiklerini vurguladı. Son 15 yıl içerisinde TÜBİTAK’ın ülke içerisinde bir bilimsel kapasite oluşturmayı hedeflediğini kaydeden Prof. Dr. Hasan Mandal, “Türkiye’nin de dahil olduğu hızlı gelişen ekonomilerde birtakım çıktı beklentileri oluşuyor. Ancak çıktıyı görebilmeniz için de önce bir kapasite oluşturmanız gerekiyor. Bu kapasite süresi ne kadar olmalı? 5 yıl mı? 10 yıl mı? 15 yıl mı? Bu takibi tartışmaya açık bir konu. Bu süre ne kadar hızlı yönetilirse o kadar hızlı bir sonraki evreye geçilebiliyor. Böylelikle de hızlı gelişenden, gelişmişler grubuna dahil olunabiliyor. Bugüne kadar TÜBİTAK’ın yapmış olduğu kapasite oluşturma, çıktı odaklı süreç yönetme yapısına geçmek için artık başka çalışabileceğimiz bir zaman dilimi yok” diye konuştu.

Sunumunda TÜBİTAK’ın yeni vizyonu ve çalışmaları hakkında teferruatlı bilgiler veren Prof. Dr. Hasan Mandal, 10 yıl zarfında Ar-Ge’ye ayrılan bütçelerin ciddi oranlarda artmasına rağmen yeterli olmadığını açıkladı. Gençlerin girişimcilik destek programlarının desteklenmesi konusunda ciddi talepleri bulunduğunun altını çizen TÜBİTAK Başkanı Mandal, “Bu anlamda çok sayıda programı hayata geçirdik ve destek rakamlarını arttırdık. 1512 BİGG Programı’nı çoğu arkadaşımız biliyor. Başvuruları devam ediyor. Buraya başvurmak isteyen öğrenci arkadaşlarımız varsa, lisans son sınıftaysanız veya mezuniyetinizin üzerinden 10 yıl geçmemişse bu programa başvurabiliyorsunuz. Buraya başvuran ve kabul edilen arkadaşlarımızın her biri için 200 bin TL destek veriyoruz. Takibinde de 600 bin TL ikinci fasılda destek veriyoruz. Dolayısıyla bir girişimci TÜBİTAK’tan toplam 800 bin TL destek alabiliyor ki bu gerçekten birçok ülkeyle mukayese edildiğinde iddialı bir rakam olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise Rektörlük olarak bilimsel araştırma projelerine 3 yılda 40 milyon TL’lik destek sağladıklarını açıkladı. Akademisyenlerin özel sektör ile yürütecekleri 150 bin TL’ye kadar olan projelerine üniversite olarak ortak oldukları bilgisini veren Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay; “Üniversitemizden TÜBİTAK’a 2017 yılında yapılan 158, 2018 yılında şu ana kadar 194 başvuru yapıldı. 2017 yılı için ARDEB projelerindeki başarı oranımız yüzde 13. 2018 yılı için şu ana kadar 21 proje desteklendi.

2018 yılı için Proje işlem hacmi 17 milyon TL’dir. Yine TÜBİTAK’ın 100/2000 programında destek almaya hak kazandığımız 169 öğrencimizle ülkemizdeki üniversiteler arasında ilk sıradayız. Savunma Sanayii için başlattığımız araştırmacı yetiştirme programına devam ediyoruz. Sektörlerden gelen talepler doğrultusunda otomotiv, gıda, tekstil, makine, mimarlık tasarım alanlarında da Ar-Ge eğitimi vermeye başladık. Bilimsel araştırmaları desteklemek adına kurduğumuz merkez laboratuvarını hizmete açtık. Yabancı uyruklu öğrenci sayımız da doktora ve master öğrenci sayımızda da 10 bin barajını yakalamayı başardık.

Başarı bursu uygulamamız kapsamında yüzlerce öğrencimize destek verirken, 2018 yılında en çok tercih edilen 5. üniversite konumuna ulaştık. Üniversitemizde kuruluş çalışmalarını başlattığımız Araştırma Vadisi projemiz ise kentimizin ve ülkemizin hedeflerine büyük katkılar sağlayacak. TÜBİTAK 2244 Sanayi doktora programını üniversite olarak çok önemsiyoruz. Tekstil, Otomotiv, Makine, Kimya, Gıda sektörlerinin önemli Ar-Ge merkezleriyle bu program için protokol imzaladık” dedi.

Programın sonunda BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay tarafından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a hediye takdim edildi.