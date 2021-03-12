Profesör, misinaya dolanan vatozu kurtarmak isterken elektrik şokuna maruz kaldı

DHA 12 Mart 2021 Cuma 10:06 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 10:06

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sıklıkla dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dalış yaparak deniz dibinde araştırma ve incelemeler yapıyor. Önceki gün de bir arkadaşıyla denize dalış yapan Prof. Dr. Gökoğlu, su altında bir süre incelemeler yaptıktan sonra bir oltadan koptuğu tahmin edilen misinaya dolanan vatozu fark etti. Prof. Dr. Gökoğlu, vatozu kurtarmak için yaklaştı. Prof. Dr. Gökoğlu, uzun çabalarına karşın vatozu kurtaramayacağını anlayınca misinayı kesmeye karar verdi.

ELEKTRİK ÇARPARAK TEŞEKKÜR ETTİ

Prof. Dr. Gökoğlu, tehlike anında kendini korumak için elektrik üreten vatoza dokunmamak için uzun süre uğraşsa da misinayı kesmek için ona temas etmek zorunda kaldı, bıçakla misinayı kesince vatozun elektrik şokuna maruz kaldı. Su altında elektrik şokuyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan ve bu durumu da hareketleriyle kendisini görüntüleyen dalgıç arkadaşına anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "Bir anda elektrik çarptı, ne olduğunu bile anlayamadım. Elektrik şoku verebileceğini tahmin ediyordum ama bir anda olunca ne yapacağımı şaşırdım. Kısa süreli bir şok yaşadım. Hatta çarpınca bir de üzerime doğru yüzdü. Sanırım bana teşekkürünü bu şekilde yaptı" dedi.

VATOZLAR NASIL ELEKTRİK ÜRETİR

Bazı vatozlar deniz tabanında gizlenip avları olan küçük balıkları ve kabukluları avlar. Bazı vatozlar denizde yüzüp karşılarına çıkan balık ve planktonları koca ağızlarından içeri alırlar. Bu vatozların renkleri genelde mavi ya da gri olur. Vatozların uzun kuyrukları ise sadece savunma amacı ile kullanılır. Vatozların kuyruklarında sert ve çok keskin bir diken vardır. Manta vatozu hariç bütün vatozlar bu dikene sahiptir. Bu diken zehirlidir. Tehdit altında hissetmedikçe bu dikeni kullanmazlar. Bazı vatozlar diken dışında elektrik üretme yeteneğine de sahiptirler. Bu elektrik vücutlarındaki özel bir organdan sağlanır ve ölümcül tehlikelere yol açar.