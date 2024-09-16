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Profesörün korkunç ölümü! En yakını gözaltına alındı

Mersin'de çöplükte plastik bidon içerisinde bulunan erkek cesedinin sırrı çözüldü. Ayakları bağlı olarak bulunan cesedin Selçuklu Üniversitesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'e ait olduğu belirlenirken, şahsın oğlu gözaltına alındı.

IHA16 Eylül 2024 Pazartesi 08:53 - Güncelleme:
Profesörün korkunç ölümü! En yakını gözaltına alındı
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Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi'ndeki çöp dökme alanına çöp dökmek için giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde çıplak vaziyette bir erkek cesedi buldu. Belediye personelinin haber vermesiyle bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği belirsiz erkek cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çöpte bidon içerisinde ayakları bağlı ve çıplak halde bulunan cesedin kimliğini belirmek için yoğun çaba harcayan Mersin polisi, ölen kişinin Anamur ilçesi İskele Mahallesi'nde oğlu O. Doludeniz ile birlikte yaşayan Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz olduğunu belirledi.

BABASININ CESEDİNİ BİDONA KOYUP, TİCARİ TAKSİ İLE ÇÖP ALANINA GÖTÜRMÜŞ

Ölen şahsın kimliğinin belirlenmesinin ardından oğluna ulaşan ekipler, çelişkili ifadelerinden dolayı O.Doludeniz'i gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken, ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

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