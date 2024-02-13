Projeler 11 başlıkta toplandı! AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ: Çözüm odaklı olacağız

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

HAMZA DAĞ KİMDİR?

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın hayatını anlatan kısa film hazırlandı.

İşte o video:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ'ın konuşmasından satır başları;

* Bir hayalimiz var. Hepimiz hayali. Ulaşımıyla çevresiyle, toprağıyla, havasıyla eşsiz İzmir.

* Projelerimizi 11 başlıkta topladık. Bu başlıkları toplarken İzmir'in sahadan gelen önceliklerine göre baktık.

Ulaşılabilir, sosyal belediyecilik, çevre altyapısı, dönüşüm, turizm, eğitim ve istihdam, akıllı şehircilik, sağlık altyapısı, tarım, spor altyapısı, kültürüyle eşsiz İzmir.

* Uyumlu bir şekilde hareket edeceğiz. Hizmetlerimiz, şehrin ihtiyaçlarına cevap verirken, kentin tarihi cazibesini tamamlayacak ve kalkınmanın, İzmir'in kültürel mirası ile uyum içinde olmasını sağlayacağız.

* İzmirlilerin ortak aklı İzmir'in ortak aklı olacak. Çözüm odaklı olacağız.

* Vatandaşlarımızın her anında yanında olacağız. İzmir'de her alanda hizmet sunacağız.

* İzmir Körfez geçişi sadece bir proje değil şehrimizi dünya standartlarına döndürecek bir vizyon projesidir. 6.9 km deniz geçişi olmak üzere 35 proje kapsamında Binali Yıldırım tarafından 2011 yılında kamuoyuyla paylaşılmıştı. Proje bugüne kadar hayata geçirilmedi. İki yakada yaşayan hemşerimizin ısrarları üzerine göreve geldiğimizde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız.

"YENİ ÇEVRE YOLU PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

* İzmir'in en can alıcı sorunlardan biri olan trafik sorununa yeni çevre yolu projesini hayata geçireceğiz. Bu yol şehrin içindeki ulaşımı azaltacak. Yeni çevre yoluna 9 alandan bağlantı yolu yapacağız. İzmir'e çevre yolu projesiyle şehrimizde yeni dönem başlayacak.

* Raylı sistem projelerimizle İzmir'in taşıma hattını çiziyoruz. 2 tane tramvay hattımız var. Karşıyaka ve Konak hatlarımızı birleştirerek raylı hattımızı bütünleştireceğiz.

* Buca metrosunu tamamlama çalışmasını yaparken Gaziemir ve Karalar metro çalışmalarına da başlayacağız. İzban'ı 9 vagona çıkararak buradaki izdihamı sona erdireceğiz.

* Orta vadeli hedeflerimizde İZBAN'ı bazı ilçelerde yerin altına almaya planlıyoruz. Genç İzmir'in kart sahiplerinde bu seriyi 120 dakikaya çıkaracağız. Akıllı durak sistemi, otobüsüm nerede gibi uygulamalarda vatandaşlarımızın yolculuk süresini daha hesaplanabilir hale getireceğiz.

* İzmir gibi her bir köşesi ayrı değer olan şehirde otopark çilesi nedeniyle vatandaşlarımız planlama yapamamakta. Aktarma merkezlerine yakın otoparklar inşa edeceğiz.

"MEVCUT OTOPARK TARİFELERİNDE NİSAN AYINDA %50 İNDİRİME GİDECEĞİZ"

* Mevcut otopark tarifelerinde Nisan ayında %50 indirime gideceğiz. 100 bin araçlı yeraltı yapağımız otoparklarla bu sorunu ortadan kaldıracağız.