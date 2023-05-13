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Propaganda yasağı sonrası partilerin bayrak ve pankartları toplanıyor

İstanbul'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili siyasi propaganda serbestliğinin sona ermesi üzerine siyasi partilerin bayrakları ve pankartları belediye ekiplerince toplanmaya başlandı.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 21:16 - Güncelleme:
Propaganda yasağı sonrası partilerin bayrak ve pankartları toplanıyor
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Kentte ilçe belediyelerine bağlı temizlik işleri ekipleri, saat 18.00 itibarıyla görev alanlarında bulunan bayrak, afiş ve pankartları toplamak için harekete geçti.

Bu kapsamda, Fatih'te belediye temizlik ekipleri meydan, cadde ve sokaklardaki siyasi parti bayraklarını topluyor.

Ekipler, maket bıçağı ve ucunda kesici alet bulunan uzun sopalarla afiş ve bayrakların iplerini kesiyor.

Toplanan materyaller çöp arabalarına yüklenirken bazı vatandaşlar gönül verdikleri parti ve liderlerin olduğu bayrakları görevlilerden izin isteyerek aldı.

Beyoğlu'nda da belediye ekipleri partilere ait bayrak ve afişleri toplamaya başladı.

Küçükçekmece'de de ekiplerce üst geçit ve caddelerde parti afişleri ve bayrakları toplanıyor.

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