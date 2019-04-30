Protestoyla gömüldü: Hakkımızı helal etmiyoruz
12 Eylül’de Mamak'taki işkencelerle tanınan Albay Raci Tetik’in cenazesinde işkence mağdurları protesto eylemi yaptı.
12 Eylül askeri darbesinin simge isimlerinden biri olan Mamak Cezaevi Müdürü Emekli Albay Raci Tetik, 2012 yılından bu yana kaldığı Çamlıca Bakım ve Rehebilitasyon Merkezi’nde 88 yaşında yaşamını yitirdi.
Tetik için düzenlenen cenaze töreninde işkence mağdurları protesto gösterilerinde bulundu. Hakkını helal etmediklerini belirten grup, o dönemde 3 arkadaşlarının hayatlarını kaybettiğini söyledi. Cenazenin Türk Bayrağı’na sarılı olmasına da grup tarafından tepki gösterildi. Tetik için askeri tören ise düzenlenmedi.
DAVALAR SONUÇSUZ KALDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'de, sistematik işkencelerin yapıldığı Mamak Askeri Cezaevi’ndeki insanlık dışı uygulamaların sorumluları hakkında soruşturma başlatmıştı. Ancak davalar sonuçsuz kaldı.
‘O DÖNEM BENİ KULLANDILAR’
Tetik, 1988’de o dönemi şöyle anlatmıştı: “Ben bir işkenceciyim, beni pohpohlayarak kullandılar. Talimatnameleri uyguladım. Orası cezaeviydi. Hastane, okul, aşk gemisi değildi." (Akşam)
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