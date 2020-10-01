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Protez saçının altında eroin sakladı ama polisten kaçamadı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı. Hava destekli operasyonda; bir kişinin protez saçının altında metamfetamin ele geçirildi.

DHA01 Ekim 2020 Perşembe 10:23 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 10:24
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün 957 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Narko Şahin-27' adı verilen operasyon düzenledi. Vatan, Akdere, Fırat ve Beybahçe mahallelerinde 12 saat süren operasyonda, Özel Harekat ekipleri de görev aldı.

Bir polis helikopteri ile dedektör köpek 'Gece'nin de kullanıldığı operasyon kapsamında Vatan Mahallesi'ndeki bir eve yapılan baskında, bir kişinin başındaki peruğun altında satışa hazır metamfetamin buldu. Peruğuna uyuşturucu gizleyen kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, 2 kilo 735 gram esrar, 1 kilo 360 gram metamfetamin, 1 kilo 778 gram bonzai, 483 gram eroin, 422 uyuşturucu hap ve 4 tabanca ele geçirildi, 24 kişi gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

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