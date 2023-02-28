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Provokasyon peşine düşmüştü! Övgün Ahmet Ercan Elazığ'da gözaltına alındı

Deprem uzmanı Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden deprem bölgesine ilişkin yaptığı çirkin provokatif paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatılan Ercan, Elazığ'da yakalandı.

AA28 Şubat 2023 Salı 20:44 - Güncelleme:
Provokasyon peşine düşmüştü! Övgün Ahmet Ercan Elazığ'da gözaltına alındı
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

ÇİRKİN PAYLAŞIMLARDA BULUNMUŞTU

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

ELAZIĞ'DA GÖZALTINA ALINDI

Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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