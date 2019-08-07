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Provokasyona yakından takip

Başkan Erdoğan’ın, Kaz Dağları’nda olduğu iddia edilen altın arama faaliyetleriyle ilgili provokasyon çabalarının yakından takip edilmesi talimatı verdiği öğrenildi. İlgili firmanın yükümlülüklerinin hem Çevre Bakanlığı hem de AK Parti’nin ilgili birimlerince izlendiği belirtildi. 

  • ŞERİFE GÜZEL
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Başkan Erdoğan’ın, Kaz Dağları’nda olduğu öne sürülen altın madeni araştırma faaliyetleri nedeniyle başlatılmak istenen protestoların dayanaklarına ilişkin detaylı inceleme ve olayların gelişiminin yakından izlenmesi talimatı verdiği öğrenildi. 

KAZ DAĞLARI GÜNDEMDE 

Başkan Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, 40 km uzaktaki bir bölgede olmasına rağmen Kaz Dağları’nda olduğunu yalanı ortaya atılan maden arama faaliyetleri nedeniyle yaşanan protestolar ve oluşturulmak istenen provokasyon üzerinde detaylı duruldu. Çevre ve Şehircilikten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın detaylı bir sunum yaparak, olayın nereden kaynaklandığı, maden arama çalışmalarında hangi aşamaların geçirildiğine ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.“Maden izni alındığında henüz AK Parti kurulmamıştı bile” yorumlarının yapıldığı MYK toplantısında, oluşturulmak istenen ve iktidara yöneltilmek istenen eleştirilerin yersizliğine işaret edildi. 

Firmanın yaptığı çalışmalar ve sözleşme gereği yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklerin hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hem de partinin ilgili birimlerince sıkı takibi altında olduğu söylendi. 

KONGRE SÜRECİ 

Başkan Erdoğan’ın da bunun AK Parti’yle herhangi bir bağının ve alakasının olmadığı, çevreye en duyarlı partinin AK Parti olduğu vurgusunu yaparken, Çiğdem Karaaslan’a, olayın tüm boyutlarıyla sıkı takip edilmesi talimatı verdiği öğrenildi.MYK toplantısında ayrıca, başlatılacak olan kongre süreci de detaylı olarak görüşüldü. Kongre sürecinin, 23 Ağustos’taki MKYK’da “kongre takvimini başlatma karara” alınarak başlatılması konuşuldu. 

KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

Kararın ardından takvimin, delege yazımıyla Eylül sonu Ekim ayı gibi başlatılması, sonrasında da belde, ilçe ve il kongreleriyle devam etmesine ilişkin sürecin yaklaşık takvimlendirmesi yapıldı. Bu şekilde işleyecek olağan bir kongre sürecinin 12-14 ay arası sürebileceği üzerinde duruldu. Büyük kongrenin de bu takvimde il kongrelerinin tamamlanmasının ardından gündeme geleceği belirtildi. MYK’da, AK Parti’nin kuruluş yıldönümü etkinliği üzerinde de duruldu. 14 Ağustos’ta olan kuruluş yıldönümünün bu yıl Kurban Bayramı’na rastlayacak olması nedeniyle yapılacak etkinliğin, 23 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısıyla aynı güne alınması benimsendi. 

RESEPSİYON VERİLECEK 

Kuruluş yıldönümü kapsamında MKYK toplantısı sonrasında Genel Merkez’de, kurucular, il başkanları, kadın ve gençlik kolları yönetimi ile parti yöneticilerinin katılımıyla bir resepsiyon düzenlenmesi planlandı.

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