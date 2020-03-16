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Sosyal medyadaki virüsler temizleniyor...

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 93 şüphelinin tespit edildiğini, 19'unun gözaltına alındığını açıkladı.

16 Mart 2020 Pazartesi 21:34 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 21:47
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son dönemde dünyada yayılarak çok sayıda insanın ölümüne sebep olan koranavirüs hastalığı ile ilgili gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanılmak suretiyle sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlar mercek altına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, bu paylaşımları yaptığı değerlendirilen kullanıcıların tespitine yönelik yürüttüğü çalışmalarda 93 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerden 19’u gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.

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