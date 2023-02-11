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Provokatif paylaşım yapan kişi tutuklandı

Konya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 19:53 - Güncelleme:
Provokatif paylaşım yapan kişi tutuklandı
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şüpheli M.Y'nin sosyal medya hesabından, 9-10 Şubat'ta, "Deprem bölgesinden getirilen Suriyelilerin diğer illerde yerleştirildikleri yurtlarda taşkınlık çıkarıp sarkıntılık yaptıkları, deprem bölgesinden Suriyelilerin Konya'ya getirilmemesi, buna engel olunması için birlik çağrısında bulunması" şeklindeki paylaşımlarının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan M.Y'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklama talebi ile Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin cezaevine gönderildiği ifade edildi.

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