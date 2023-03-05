İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2023 Pazar / 13 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Provokatif paylaşımlarda bulunan 29 kişi tutuklandı!
Güncel

Provokatif paylaşımlarda bulunan 29 kişi tutuklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan bin 119 hesap yöneticisi tespit edildiğini açıkladı.

İHA5 Mart 2023 Pazar 17:04 - Güncelleme:
Provokatif paylaşımlarda bulunan 29 kişi tutuklandı!
ABONE OL

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen bin 119 hesap yöneticisi tespit edildiği ve bilgilerin ilgili birimlere gönderildiği belirtilerek, "615 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 152 şahıs gözaltına alınmış, 29'u tutuklanmıştır" denildi.

Öte yandan depremzedelere yardım yapmak isteyen hayırsever vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin çalışmaların da devam ettiği kaydedilen açıklamada, "81 adet oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.