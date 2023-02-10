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Güncel

Provokatör Ümit Özdağ'ın ''canlı yayında hırsızlık'' iddiasını Valilik çürüttü!

Şanlıurfa Valiliği, depremde yıkılan bir binanın enkazında arama kurtarma çalışması sırasında itfaiyecinin cep telefonunun çalındığı iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

10 Şubat 2023 Cuma 19:51 - Güncelleme:
Provokatör Ümit Özdağ'ın ''canlı yayında hırsızlık'' iddiasını Valilik çürüttü!
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Valiliğin yazılı açıklamasında, "Canlı yayın esnasında bir Suriyelinin, itfaiye erinin cep telefonunu çaldığı"na ilişkin sosyal medya paylaşımıyla ilgili araştırma yapıldığı, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İddialara konu olan arama kurtarma çalışmasının 6 Şubat'ta İpekyol Mahallesi Osman Ağan Apartmanı'nda gerçekleştirildiği, çalışmalara katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeline ait herhangi bir çalınan telefonun olmadığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, Suriyeli olduğu iddia edilen şahsın Akçakale nüfusuna kayıtlı A.B. olduğu, halen ilimizde hafızlık eğitimi alan imam adayı olduğu, olay günü Şanlıurfa'da gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığı, ayrıca bir gün sonra Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır. Sosyal medya paylaşımında çalındığı iddia edilen telefonun ise kendisine ait olduğu ve içerisinde adına kayıtlı hattın takılı olduğu tespit edilmiştir."

Şanlıurfa'da bir vatandaşın elindeki telefonla fotoğrafı çekilmiş ve Suriyeliler, deprem bölgesindeki personellerin telefonu çalıyor diye Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından algı yapılmaya çalışılmıştı.

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