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Provokatörler iş başında! Boğaziçi Üniversitesi'nde işgal girişimi

Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerin eylemlerinin ardı arkası kesilmiyor. Rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yapan bir grup provokatör rektörlük binasını ablukaya aldı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 22:18 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 22:26
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İstanbul Valiliği tarafından, pandemi nedeniyle toplu yürüyüş ve toplanmanın yasaklanmasına rağmen Boğaziçi Üniversitesi etrafında toplanan bir grup provokatör, işgal girişiminde bulundu.

Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan grup, rektörlük binasını ablukaya aldı.

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Rektör Melih Bulu’nun rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade eden grup, devlet aleyhine de sloglanlar attı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayla ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi. 

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