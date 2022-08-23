Provokatörlerin paylaşımları ellerinde patladı! Gerçek böyle ortaya çıktı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte 3 yabancının kılıçla gezdikleri iddiasına ilişkin halkı provoke edici mesajlar ile bahse konu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, paylaşımlarda yer alan kişilerin film şirketi çalışanları olduğu bildirildi.

Bu kişilerin ellerindeki kılıçların, film çekiminde kullanılan ve kesici özelliği bulunmayan malzemeler olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamada, "Halkı provoke edici mesajlar ile bahse konu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdikleri iddiasına ilişkin, "Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir." açıklamasında bulundu.

Çataklı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar gerçekleştirildiğini belirtti

Asılsız haberlere itibar edilmemesini isteyen Çataklı, "Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir." ifadesini kullandı.