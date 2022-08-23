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Provokatörlerin paylaşımları ellerinde patladı! Gerçek böyle ortaya çıktı

Sosyal medya aracılığıyla Eskişehir'de kent merkezindeki 3 yabancının kılıçla gezdikleri hakkındaki provokatörlerin paylaşımları ellerinde patladı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada paylaşımlarda yer alan kişilerin film şirketi çalışanları olduğu bildirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı ise, sosyal medyada yer alan, 3 yabancı uyruklu kişinin Eskişehir'de kılıçla gezdiklerine dair videonun gerçeği yansıtmadığını belirtti.

AA23 Ağustos 2022 Salı 22:31 - Güncelleme:
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte 3 yabancının kılıçla gezdikleri iddiasına ilişkin halkı provoke edici mesajlar ile bahse konu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, paylaşımlarda yer alan kişilerin film şirketi çalışanları olduğu bildirildi.

Bu kişilerin ellerindeki kılıçların, film çekiminde kullanılan ve kesici özelliği bulunmayan malzemeler olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamada, "Halkı provoke edici mesajlar ile bahse konu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdikleri iddiasına ilişkin, "Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir." açıklamasında bulundu.

Çataklı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar gerçekleştirildiğini belirtti

Asılsız haberlere itibar edilmemesini isteyen Çataklı, "Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir." ifadesini kullandı.

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