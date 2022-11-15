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Psikolojik sorunları olan kişi evini ateşe verdi

Erzurum'da evini ateşe veren kişiyi itfaiye ve polis ekipleri kurtardı.

AA15 Kasım 2022 Salı 02:56 - Güncelleme:
Psikolojik sorunları olan kişi evini ateşe verdi
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Yenişehir semti Adnan Menderes Mahallesi 69. Sokak'taki Pehlivanlı Apartmanı'nın 4. katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Nurullah Durmaz, evde kimsenin olmadığı sırada evi ateşe vererek kapısını kilitledi.

Komşularının ihbarı üzerine sokağa itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Binanın doğal gaz ve elektriği kesildi. Yangına müdahale eden ekipler, kapıyı kırarak Durmaz'ın bulunduğu daireye girdi. Yerde baygın yatan Durmaz, ekiplerce alevlerin arasından alınarak olay yerine çağrılan ambulansla Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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