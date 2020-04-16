PTT kamyonu ile araç çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

IHA 16 Nisan 2020 Perşembe 17:06 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 17:06

Alınan bilgiye göre, Çaykara istikametinden Of ilçesi istikametine gitmekte olan PTT Trabzon Baş Müdürlüğü’ne ait sürücüsü henüz tespit edilemeyen kamyonet, Dernekpazarı ilçe merkezinin Of çıkışı 3 km.’sinde karşı yönden gelen Mustafa Selçuk yönetimindeki 06 EY 4023 plakalı araçla henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Mustafa Selçuk hayatını kaybederken, kaza nedeniyle Of-Çaykara karayolunda ulaşım bir süre durdu.

Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.