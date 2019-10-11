Kargo göndermek isteyen veya kargo bekleyen vatandaşlar PTT kargo çalışma saatlerini merak ediyorlar. PTT kargo hafta sonu çalışma saatleri nasıl? PTT kargo hafta sonu açık mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. PTT Kargo’nun dağıtım saatleri PTT’nin çalışma saatleri ile aynı olacak şekilde planlandı. PTT Kargo 08:30-12:30/13:30-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalı olarak biliniyor. PTT kargo hafta sonu çalışma saatlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

PTT KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

PTT Kargo 08:30-12:30/13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar işlem alıyor. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar işlem alıyor ve kapanıyor.

Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

PTT mesai saati hafta içi her gün saat 08.30’da başlar. Saat 12.30’da ise 1 saatlik öğle arası başlar ve mesaiye ara verilir. Ardından saat 13.30’da yeniden başlayan mesai saat 17.00’de sona erer.

PTT KARGO HAKKINDA

PTT Kargo, 3 Temmuz 2008 yılında PTT tarafından hizmete açılmış bir kargo taşımacılığı firmasıdır. Tüm Türkiye'de hizmet vermektedir. Kargoları ücretlendirirken uzaklığa göre ücret sunmadıkları için, alanında en ucuza hizmet veren firmalardandır. PTT kargonun 82 adet PTT başmüdürlüğü, 1019 merkez şube, 2729 adet alt şubesi ve 506 adet acentesi bulunmaktadır.