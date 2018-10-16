PTT sınav sonuçları açıklandı mı 2018 PTT kesin sınav sonuçları sorgulama ekranı ik.ptt.gov.tr

PTT sınav sonuçları açıklandı mı? 2018 PTT kesin sınav sonuçları ne zaman yayınlanacak? soruların yanıtları araştırılırıyor. GAZİSEM PTT sınav sonuç bilgisi erişimi haberimizde olacak. Binlerce adayın PTT bünyesine girmek için girdiği PTT yazılı sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. PTT sınav sonuçlarına göre sınavdan 60 ve 70 puan üstü alanlar başarılı sayılacak. Bu sene itibariyle Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü 5 bin personel alımı için düzenlediği sınavın kesin sonucu için geri sayım başladı. PTT kesin sınav sonuçları, geçtiğimiz günlerde açıklanan yazılı sınav sonuçlarının ardından merakla araştırılmaya başlandı. Kesin sınav sonuçları bilgisine göre pozisyon sayısı kadar asil ve iki katı yedek aday belirlenecek. PTT kesin sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Türkiye genelinde binlerce personeli istihdam etmeye hazırlanan PTT, kesin yazılı sınav sonuçları ile süreci netleştirecek. PTT personel alımı kapsamında beklenti içinde olan vatandaşların gözü, yazılı sınavın kesin sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Konu hakkında beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde PTT'nin 'http://ik.ptt.gov.tr' adresinden yapıldı. PTT bünyesinde istihdam edilecek 5 bin personel için süreç devam ediyor. Son olarak yazılı sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanmış ve ardından itiraz süreci başlamıştı. İtiraz sürecinin tamamlanacağı ve kesin sınav sonuçlarının en geç açıklanacağı tarih belli oldu. Konu ile ilgili detaylar ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

KESİN SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazları gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapabilecektir. Yazılı sınav sonucuna itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Kesin sınav sonuçları en geç 19 EKİM 2018 tarihinde yayınlanacaktır.



En geç 19 Ekim tarihinde erişime açılacak olan kesin sınav sonuçlarının ardından;



Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonu için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve iki katı yedek aday,



Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday, belirlenecektir.





Yazılı sınav sonucunda Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına asil ve yedek olarak yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylara Psikometrik İnceleme yaptırılacaktır. Psikometrik İnceleme sonucuna göre atamaya hak kazanan adaylar istenen belgelerle birlikte, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

2018/1 personel alımında adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına MERNİS adresinin bulunduğu il’e başvuru yaptığından tek il tercihi yapmışlardır. Yazılı sınav sonucunda il bazında her pozisyon için en yüksek puandan başlayarak puan sıralaması yapılacaktır.

GÖREVE BAŞLAMALAR NE ZAMAN OLACAK?



Yazılı ve sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren belirli dönemler halinde en geç bir sene içinde başlanılacak.



HANGİ PUANI ALAN NEREYE YERLEŞECEK?



PTT personel alım sınavından 70 puan ve üstü alanlar;



Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuru yapabilecek



PTT personel alım sınavından 60 puan ve üstü alanlar;



Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT'de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuru yapabilecek.

Kesin sınav sonucunda;



Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonu için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve iki katı yedek aday,



Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday,Belirlenecektir.



Yazılı sınav sonucunda Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına asil ve yedek olarak yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylara Psikometrik İnceleme yaptırılacaktır. Psikometrik İnceleme sonucuna göre atamaya hak kazanan adaylar istenen belgelerle birlikte, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.



Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati bilahare açıklanacak olup http://ik.ptt.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.



Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için yapılacak sözlü sınav sonucunda asil olarak atanmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde istenen belgelerle birlikte Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.



Atama evrakı tamamlanan adaylara ilişkin İl Emniyet Müdürlüklerince önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılacak olup atanmasına engel durumu bulunmayanların atamaları yapılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.