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PTT'den dikkat çeken anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT AŞ'nin 'Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası)' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
PTT'den dikkat çeken anma pulu ve ilk gün zarfı
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası)" konulu 20 lira (38 x 76 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile buna ait 40 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, şirkete ait "www.filateli.gov.tr web" adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Veli Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası) 09.05.2024/ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

  • Avrupa 2024
  • Su Altı Faunası
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