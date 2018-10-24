PTT'den 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' bölgelerine şube

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Gaziantep Başmüdürlüğü, "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" harekatlarıyla terör örgütlerinden arındırılan bölgelerde yaşayanlara hizmet verebilmek için şubeler açmaya hazırlanıyor.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2017'den bu yana Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde banka, kargo ve lojistik alanlarında hizmet veren Gaziantep PTT Başmüdürlüğünün, Cerablus, El Bab, Çobanbey, Azez, Mare şubelerinin ardından Afrin ve Cinderesi'nde de şube açacağı belirtildi.

Açıklamada, Racu ve Bülbül beldelerinde PTT şubesi açmak için fizibilite çalışmalarını sürdüren kurumun, söz konusu bölgelerde verdiği banka ve kargo hizmetlerine ilişkin şu bilgiler verildi:

"Suriye uyruklu müşterilere PTT Bank hesabı açılabiliyor. Açılan PTT Bank hesabından istediği PTT Bank hesabına dolar, avro ve Türk lirası para birimlerinden (Türkiye Cumhuriyeti uyruklu müşteriler dahil ) para gönderme ve alma işlemi yapılabiliyor. PTT Bank hesabından diğer banka hesaplarına Türk lirası cinsinden para gönderimi ve alımı yapılabilmektedir. PTT Bank hesabı üzerinden diğer banka hesaplarına döviz transferi için gerekli çalışmalar yapılmakta olup en kısa sürede faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Geçici kimliği bulunan veya Türk vatandaşlığına geçmiş Suriye uyruklu müşteriler için, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki şubelerden, Türkiye genelindeki herhangi bir şubeye istediğiniz isime anında havale gönderilebilmektedir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki şubelerinden Türkiye içine veya diğer ülkelere, Türkiye içinden söz konusu iş yerlerine posta, evrak, APS gönderimi yapılabiliyor."