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PTT'den 'İstanbul Yeni Havalimanı' pulu

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), yarın 'İstanbul Yeni Havalimanı' konulu anma pulunu tedavüle çıkaracak.

  • AA
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, "İstanbul Yeni Havalimanı" konulu anma pulu 2 lira, söz konusu pula ait ilk gün zarfı ise 3 lira karşılığında PTT işyerlerinde, "www.filateli.gov.tr" adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte Beşiktaş PTT Merkez Müdürlüğü'nde "İstanbul Yeni Havalimanı 29.10.2018 İSTANBUL" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

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