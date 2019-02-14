İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2991
  • 6,0022
  • 223.203
  • 102.487
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

PTT'den tanzim satışında detaylar belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarının ardından PTT AŞ güvencesiyle vatandaşlara internet üzerinden 8 çeşit sebze teminine başlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, Bakan Turhan'ın "Tanzim satışları,  Türkiye'nin milli pazar yeri platformu 'www.epttavm.com'da başlatıyoruz."  sözlerinin ardından vatandaşlara internetten ürün teminine imkan sağlandığı  belirtildi.
 
Açıklamada, proje kapsamında, tarım ürünlerinin vatandaşa ulaşması  sürecinde yaşanan aracı hizmeti ücretlerinin ortadan kaldırılmasının  amaçlandığına işaret edilerek, enflasyonla topyekun mücadelede vatandaşlara  ekonomik fayda sağlamak için bu uygulamanın hayata geçirildiği vurgulandı.
 
PTT'nin internet adresinde yer alan meyve ve sebzelerin tanzim  fiyatlarıyla satılacağına dikkat çekilen açıklamada, ürünlerin PTT Kargo ve  Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağı kaydedildi.
 
Açıklamada, ilk etapta salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan,  patates, domates, kırmızı biber ve çarliston biberin yer aldığı 8 çeşit sebzenin  satışa sunulduğu aktarılarak, satışların Ankara'nın ardından İstanbul ve diğer  illere yaygınlaştırılacağının altı çizildi.
 
Satışlarda, tanzim satış yerlerinde olduğu gibi 3 kilogram sınırının  bulunduğu anımsatılan açıklamada, siparişlerin ertesi günü adrese teslim  edileceği bildirildi.

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

NASA'dan 'Türkiye' açıklaması

NASA'dan 'Türkiye' açıklaması

8 bin 400 kişiyi gözaltına alındı

8 bin 400 kişiyi gözaltına alındı

4. Kara Havacılık Alay komutanı görevden alındı

4. Kara Havacılık Alay komutanı görevden alındı

ABD'li temsilciden itiraf: İsrail ile Arap dünyası yakınlaştı

ABD'li temsilciden itiraf: İsrail ile Arap dünyası yakınlaştı

'CHP'li adayların PKK ve FETÖ bağlantısı yok'

'CHP'li adayların PKK ve FETÖ bağlantısı yok'

Bakan Soylu'dan çok sert sözler: Başını ezeceğiz

Bakan Soylu'dan çok sert sözler: Başını ezeceğiz

'İzmirli vatanına kurşun sıkanla beraber olmaz'

'İzmirli vatanına kurşun sıkanla beraber olmaz'

İYİ Parti'de deprem: Peş peşe istifa haberleri geliyor

İYİ Parti'de deprem: Peş peşe istifa haberleri geliyor
 

POPÜLER HABERLER

Azez´de PKK/YPG karşıtı gösteri düzenlendi

Azez´de PKK/YPG karşıtı gösteri düzenlendi

Airbus'tan tarihi karar! 'En büyüğü' tarih oluyor

Airbus'tan tarihi karar! 'En büyüğü' tarih oluyor

ABD üssü için referanduma gidilecek

ABD üssü için referanduma gidilecek

Teslim olan teröristten kan donduran ifadeler

Teslim olan teröristten kan donduran ifadeler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA