Pursaklar Belediye Başkanı Yılmaz görevinden istifa etti
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa ettiğini bildirdi.
- AA
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa ettiğini bildirdi.
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