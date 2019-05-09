Pursaklar Belediyesinin yeni başkanı 19 oyla Ertuğrul Çetin oldu
Ayhan Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Pursaklar Belediye Başkanlığına, Belediye Meclis Üyesi Ertuğrul Çetin seçildi.
- AA
Pursaklar Belediyesi Meclisi, belediye başkanını seçmek üzere Başkanvekili Meral Bozoğlu'nun başkanlığında toplandı.
Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 3'üncü turunda 21 oy alan AK Parti'nin adayı Belediye Meclisi Üyesi Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediye Başkanı oldu.
Çetin, başkanlık makamına geçerek burada AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'dan mazbatasını teslim aldı.
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