Pusu davasında ‘kim vurdu' savaşı! Sanıklar suçu birbirine attı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Tekin ve Enes Şimşek cinayetine ilişkin davanın duruşması Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. "Kasten öldürme" suçu ile yargılanan 6 sanık, hakim karşısına çıktı. Duruşmada maktul aileler, maktul aile avukatları ve sanık avukatları hazır bulundu. Maktul aile yakınları suçluların en ağır cezayı almasını talep etti.

Duruşmada savunma yapan sanık Ömer Yasin K., "Olay günü Ali Hamza K. ve Salman K.'nın elinde silah vardı. Ali Hamza K., Fatih'e doğru ateş etti. Salman K. da Enes'e doğru ateş ettiğini gördüm. Maktullerin kullandığı aracın olay yerine geliş anını görmedim. Silah seslerini duyunca aşağı indim, ancak silahların kimde olduğunu ve araçtan iniş anını görmedim. Araba sesi gelince aşağıya indim. Fatih Tekin'in araçtan indiğini gördüm, elinde silah vardı ve iner inmez ateş etmeye başladı. Enes'e de ateş ettiğini gördüm. Bunun üzerine ben eve kaçtım. Biz Erikçe'den olay yerinden dönerken Fatih Tekin, Salman'ı arayarak 'Sizi öldüreceğim' dedi. Salman'ın ne cevap verdiğini alkollü olduğum için hatırlamıyorum. Maktulleri olay yerine biz çağırmadık. Aynı köylü olduğumuz için evimizin adresini biliyorlardı" dedi.

"SİLAHLARI KİMİN GETİRDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Sanık Salman K., "Olay anında Samet P.'nin elinde silah vardı. Ben Samet'in elinden tüfeği alarak bir el ateş ettim. Arabaya doğru ateş ettim. Ali Hamza K. da elinde silah vardı, ancak ateş edip etmediğini görmedim. Silahları kimin getirdiğini bilmiyorum. Araç bulunduğumuz yerin yaklaşık 10-15 adım mesafesinde durdu. Fatih Tekin araçtan indi, elinde silah vardı. Ateş edilince, çocukların yanında olduğu için Samet'in elindeki tüfeği aldım ve bir el ateş ettim. Umut Taşkesen'in elinde de silah vardı, başka bir tarafa kaçtığını gördüm ancak ateş ettiğini görmedim. Enes'in ateş ettiğini de görmedim. Cuma'nın kardeşi ile maktuller arasında husumet vardı, bu nedenle maktuller Cuma'ya saldırdı" dedi.

"CUMA K. İLE MAKTULLER ARASINDA HUSUMET VARDI"

Sanık Ali Hamza K., "Cuma K. ile maktuller arasında husumet vardı. Olay günü bizi görünce Cuma K.'ya saldırdılar, biz de müdahale ettik. Benim maktullerle önceden bir husumetim yoktur. İlk olarak Fatih Tekin ateş etti. Biz de karşılık verdik. Ben Fatih Tekin'e doğru ateş ettim. Olay sırasında aramızda yaklaşık 10-15 metre mesafe vardı. Silahları evden ben getirdim. İki silah getirdim; birini önce Samet P.'ye verdim, o da Salman'a verdi. Olay günü Samet ile Salman telefonla konuştu. Fatih Tekin de Salman'ı arayarak 'Sizi öldüreceğim' dedi. Daha sonra maktuller araçla evin önüne geldiler. Araçtan ilk olarak Fatih Tekin indi, küfretti ve elindeki iki tüfekle peş peşe ateş etti. Enes de yanındaydı ve ateş ettiğini gördüm" ifadelerini kullandı.

"MAKTULLERİN BANA NEDEN SALDIRDIĞINI BİLMİYORUM"

Sanık Cuma K., "Maktuller ile abimin husumeti vardı. Maktullerin bana neden saldırdığını bilmiyorum. Olay yerinde Salman K. ve Ali Hamza K.'nın elinde pompalı tüfek vardı ve ateş ettiler. Karşıdan gelen araçtan Fatih Tekin ve Enes indi. İkisinin de elinde silah vardı. Fatih ateş etti. Enes'in elinde tabanca vardı ancak aracın arkasında olduğu için ateş edip etmediğini görmedim. Silahları Ali Hamza K.'nın evden getirip aşağı indirdiğini gördüm. Bekir'in elinde silah görmedim ve silah getirdiğini de bilmiyorum. Ben olay sırasında darp edildim ve polisin çağrılmasını istedim. Aracın arkasına saklandığım için kimin nereye ateş ettiğini görmedim, sadece silah seslerini duydum" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek, tutuklu sanıklar Ali Hamza K., Ömer Yasin K., Cuma K. ve Salman K. ile suça sürüklenen çocuklar Bekir K. ve Muhammet Samet P.'nin tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 23 Mart 2025 tarihinde Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iftar saatinde Fatih Tekin (33) ve akrabası Enes Şimşek'in (25) bulunduğu aracın önü husumetli oldukları şahıslar tarafından kesildi. Araçtan inen ikili ile şahıslar arasında tartışma çıktı. 3-4 kişi olduğu tahmin edilen şahıslar, Fatih Tekin ve Enes Şimşek'e pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla Fatih Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Enes Şimşek de sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.