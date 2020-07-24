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Putin: Azeri-Ermeni sınırındaki durum Rusya için çok hassas

Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışmaların ardından konuşan Rusya lideri, durumun Moskova için oldukça hassas olduğunu söyledi.

24 Temmuz 2020 Cuma 16:23 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 16:35
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Kafkasya ülkeleri Azerbaycan ve Ermenistan sınırında geçen hafta gerçekleşen çatışmaların ardından, Rusya lideri Vladimir Putin ilk kez açıklama yaptı.

Putin, iki eski Sovyetler Birliği ülkesinin sınırında ortaya çıkan durumun Moskova yönetiminin çok hassas olduğunu söyledi.

Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün Rusya'nın gerilimin tırmanmasını önlemek için somut adımlar attığını söylemişti.

Kafkaslarda tansiyonun yükselmesine yol açan çatışma Dağlık Karabağ'da değil, kuzeydeki Tovuz bölgesinde çıkmıştı. Ermenilerin saldırısında aralarında bir tümgeneralin de olduğu 11 Azeri askeri yaşamını yitirmişti. Ermenistan ordusu ise, aralarında subayların bulunduğu çok sayıda kayıp verdi.

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