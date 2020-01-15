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Güncel

Putin'den yeni Başbakan önerisi

Putin başbakanlık görevine Federal Vergi Dairesi Başkanı Mişustin’e önerdi

15.01.2020  19:30 - Güncelleme: 15.01.2020  19:31

Yolcu minibüsünü kullanırken, araç içi ekrandan okey oynadı

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