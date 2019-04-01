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Putin, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti.
 

Seçim 2019 Gün boyu 24 ve 360´da...

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