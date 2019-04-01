Putin, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti.
- AA
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti.
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