Putin, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı
Rusya lideri Vladimir Putin'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp doğum günü nedeniyle kutladığı belirtildi.
Rusya lideri Vladimir Putin'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp doğum günü nedeniyle kutladığı belirtildi.
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