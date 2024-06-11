İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2024 Salı / 5 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3346
  • EURO
    34,8088
  • ALTIN
    2404.24
  • BIST100
    10051.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Putin Hakan Fidan'ı kabul etti! Erdoğan ile görüşeceği tarih belli oldu
Güncel

Putin Hakan Fidan'ı kabul etti! Erdoğan ile görüşeceği tarih belli oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ nedeniyle bulunduğu Rusya'da temaslarına devam ediyor. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Hakan Fidan'ı kabul etti. Rusya Devlet Başkanı Putin görüşme kapsamında yaptığı açıklamada, 'Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm gelişmeler, dostum Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşiyor' dedi. Öte yandan Putin, Başkan Erdoğan ile görüşeceği tarihi de duyurdu.

11 Haziran 2024 Salı 20:53 - Güncelleme:
Putin Hakan Fidan'ı kabul etti! Erdoğan ile görüşeceği tarih belli oldu
ABONE OL


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ nedeniyle bulunduğu Rusya'da temaslarını sürdürüyor.

BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS+ oturumunda birçok mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Putin, Bakan Fidan'ı Kremlin Sarayı'nda kabul etti.

ERDOĞAN İLE PUTİN TEMMUZDA GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Fidan'la görüşen Rus lider Putin, Türkiye'nin BRICS'in çalışmalarına yönelik ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Türkiye'yle ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Putin, "Tüm gelişmeler, dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşiyor." dedi.

Öte yandan Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la temmuz ayında Astana'da görüşeceğini ifade ettiği de bildirildi.

PESKOV GÖRÜŞMEYİ DUYURMUŞTU

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in çalışma ziyareti için Rusya'ya gelen Dışişleri Bakanı Fidan'ı yerel saatle 18.00'den sonra kabul edeceğini aktarmıştı.

Fidan'ın, Moskova'da farklı düzeylerde temasları ve müzakereleri olduğunu kaydeden Peskov, Fidan'ın müzakerelerin sonuçları hakkında Putin ile konuşacağını ifade etmişti.

Peskov, geleneksel olarak Rusya-Türkiye gündeminin çok kapsamlı olduğunu ve müzakere edilecek pek çok konu olduğunu vurgulamıştı.

  • Hakan Fidan
  • Türkiye-Rusya ilişkileri
  • son dakika haberi
  • putin erdoğan görüşmesi ne zaman

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.