



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ nedeniyle bulunduğu Rusya'da temaslarını sürdürüyor.

BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS+ oturumunda birçok mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Putin, Bakan Fidan'ı Kremlin Sarayı'nda kabul etti.

ERDOĞAN İLE PUTİN TEMMUZDA GÖRÜŞECEK



Dışişleri Bakanı Fidan'la görüşen Rus lider Putin, Türkiye'nin BRICS'in çalışmalarına yönelik ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Türkiye'yle ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Putin, "Tüm gelişmeler, dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşiyor." dedi.

Öte yandan Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la temmuz ayında Astana'da görüşeceğini ifade ettiği de bildirildi.

PESKOV GÖRÜŞMEYİ DUYURMUŞTU



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in çalışma ziyareti için Rusya'ya gelen Dışişleri Bakanı Fidan'ı yerel saatle 18.00'den sonra kabul edeceğini aktarmıştı.

Fidan'ın, Moskova'da farklı düzeylerde temasları ve müzakereleri olduğunu kaydeden Peskov, Fidan'ın müzakerelerin sonuçları hakkında Putin ile konuşacağını ifade etmişti.

Peskov, geleneksel olarak Rusya-Türkiye gündeminin çok kapsamlı olduğunu ve müzakere edilecek pek çok konu olduğunu vurgulamıştı.