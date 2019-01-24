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Putin: Venezuela'ya müdahale uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: 'Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir.'

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir."

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