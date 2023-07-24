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Putin resmen onayladı! Cinsiyet değişikliği yapmak artık yasak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan yasayı onayladı.

AA24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:25 - Güncelleme:
Putin resmen onayladı! Cinsiyet değişikliği yapmak artık yasak
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Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, cinsiyet değişikliği için ameliyat yapılması ve hormon tedavisi gerçekleştirilemeyecek.

EVLİLİKLERİ GEÇERSİZ SAYILACAK

Ülkede halihazırda cinsiyet değişikliği yapmış kişilere de çeşitli kısıtlamalar getirilen yasaya göre, söz konusu vatandaşların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlat edinemeyecekler.

ENFORMASYON PROPAGANDASI DA YASAKLANMIŞTI

Putin'in Aralık 2022'de onayladığı bir başka yasayla, Rusya'da geleneksel olmayan cinsel ilişki, çocuk istismarı ve cinsiyet değiştirme arzusuna neden olabilecek enformasyon propagandası da yasaklanmıştı.

  • Vladimir Putin
  • cinsiyet değişikliği yasağı
  • Rusya

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