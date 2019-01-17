Putin: Rusya, Türk Akımı'nı Avrupa ülkelerine kadar genişletmeye hazır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın Sırbistan üzerinden Avrupa ülkelerine uzanan Türk Akımı projesinin daha da büyütülmesini sağlamak için 1,4 milyar dolar yatırım yapmaya hazır olduğunu söyledi.