Putin, Türk iş adamları ve tır şoförlerine vizeyi kaldırdı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Türk iş insanlar ve tır şoförleri için Rusya'ya girişte vizeyi kaldırdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk iş insanlar ve tır şoförleri için Rusya'ya girişte vizeyi kaldırdı.
Sputnik'te yer alan habere göre Putin, 24 Kasım 2015'te yaşanan uçak krizi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan özel ekonomik önlemlerin bazılarını iptal etti.
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