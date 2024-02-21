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Putin'den ABD'nin nükleer iddialarına rest: Uzaya konuşlandırılmasına karşıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin ülkesine yönelttiği nükleer iddialarını cevaplandırarak, “Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına daima kategorik bir şekilde karşıydık ve şimdi de karşıyız” açıklamasında bulundu.

İHA21 Şubat 2024 Çarşamba 02:20 - Güncelleme:
Putin'den ABD'nin nükleer iddialarına rest: Uzaya konuşlandırılmasına karşıyız
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Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Avdiyivka şehrini ele geçirmesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna birliklerine geri çekilme emri verdiği yönündeki açıklamasına cevap veren Putin, "Ukrayna birliklerine çekilme emri verdiğinde askerleri zaten kaçıyordu" dedi.

Avdiyivka kentindeki zaferin daha da genişletilmesi gerektiğini ifade eden Putin, "Bu başarının daha da geliştirilmesi gerekiyor. Bu adımların iyi hazırlanması personel, silah, teçhizat ve mühimmatla güvence altına alınması gerekiyor" dedi.

"UZAYA NÜKLEER SİLAH KONUŞLANDIRILMASINA KARŞIYIZ"

ABD basınındaki "Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırmayı planladığı" yönündeki iddialara değinen Putin, "Bizim duruşumuz açık ve şeffaftır. Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına daima kategorik bir şekilde karşıydık ve şimdi de karşıyız. Bu alanda var olan tüm anlaşmalara uyulmasını değil, aynı zamanda ortak çalışmaların güçlendirilmesini defalarca teklif ettik" dedi.

"SENATÖRLERİ VE KONGRE ÜYELERİNİ KORKUTARAK FONLARIN TAHSİLİNİ SAĞLAMAK İSTİYORLAR"

Şoygu da kendilerinin böyle bir operasyon içerisinde olmadığını tekrarlayarak, "Bunu onlar da çok iyi biliyor. Ancak yine de gürültü çıkartıyorlar. Sadece Ukrayna için değil, aynı zamanda Rusya'yı stratejik olarak yenmek için senatörleri ve kongre üyelerini korkutarak fonların tahsilini sağlamak istiyorlar" dedi.

RUSYA'NIN UZAYA NÜKLEER SİLAH KONUŞLANDIRDIĞI İDDİALARI

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği "ciddi ulusal güvenlik tehdidi" sonrası ABD basınında "Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırmayı planladığı" yönünde haberler yer almıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, söz konusu ulusal güvenlik tehdidinin Rusya'nın geliştirdiği uyduları hedef alma kabiliyetine ilişkin bir teknoloji olduğunu belirtmiş, bu sistemin nükleer silah ya da nükleer kabiliyet olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda yanıt vermekten kaçınmıştı. Kirby, "Öncelikle bu konuşlandırılmış aktif bir kabiliyet değil. Rusya'nın bu kabiliyetin peşinde olması endişe verici olsa da, kimsenin güvenliğine yönelik acil bir tehdit söz konusu değil. İnsanlara saldırmak ya da Dünya'da fiziksel yıkıma neden olmak için kullanılabilecek bir silahtan bahsetmiyoruz" demişti.

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