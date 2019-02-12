Putin Kartal'da hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Başkan Erdoğan'a taziyelerini sundu
Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'a Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımız için taziyelerini sundu.
Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği'ne ait resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Putin'in Başkan Erdoğan'a Kartal'da yaşananlar sebebiyle en içten taziyelerini sunduğu belirtildi. Açıklamada, "Vladimir Putin, #İstanbul’da bir apartmanın çökmesi sonucu yaşanan trajik gelişmelerden dolayı @RT_Erdogan ’a içten taziyelerini sundu, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.
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