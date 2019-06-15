Putin'den Çin lideri Şi Cinping'e ilginç doğum günü hediyesi
Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin lideri Şi Cinping'in doğum gününü kutlayarak, ona 'Rus dondurması' hediye etti.
66 yaşına basan Şi Cinping'in doğum gününü tebrik eden Putin ardından, hediye olarak getirttiği Rus dondurmasını sundu. İki lider ardından dondurmanın tadına baktı.
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